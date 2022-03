JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – LALO CÉRAM Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

2022-04-02 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Stenay Meuse Stenay Journées Européennes des métiers d’Art – Au coeur du patrimoine vivant Découvrez des savoir-faire, des métiers de création et de tradition. Ouverture de l’atelier “Lalo Céram” – poterie et céramique de 11h à 18h laloceram@gmail.com +33 6 51 31 23 41 Stenay

