Journées européennes des métiers d’art – La maison de Léa, 27 mars 2023, Oloron-Sainte-Marie .

Journées européennes des métiers d’art – La maison de Léa

Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Basses-Pyrénées

2023-03-27 – 2023-04-02

Oloron-Sainte-Marie

Basses-Pyrénées

Pour la 3ème année consécutive, la Maison de Léa, galerie-atelier ouvre ses portes à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art.

Cette année, nous avons choisi de privilégier le métier de reliure d’Art et de proposer au public des démonstrations, avec la possibilité de s’initier rapidement à la fabrication de cahiers et de carnets.

Marie DONNOT, atelier idéephémère, reliure d’art.

Chloé MICHELON, manufacture de papier Desman.

Léa LEQUIEN, fabrication de carnet de balade.

Yann CHATELAIN, variations calligraphiques.

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h.

Mercredi, samedi, dimanche : 10h-18h.

Ces journées sont aussi l’occasion de venir découvrir, le quartier patrimonial de Sainte Croix.

Le samedi 1er avril le trottoir de la place Saint Pierre entre le 20 et le 22 s’anime, pour accueillir le printemps : musique, place au soleil et à la convivialité.

+33 6 22 18 13 15 La maison de Léa

Maison de Léa

Oloron-Sainte-Marie

