Journées européennes des Métiers d’Art La Carneille, village d’artisans d’art Le Bourg Athis-Val de Rouvre, samedi 6 avril 2024.

Journées européennes des Métiers d’Art La Carneille, village d’artisans d’art Le Bourg Athis-Val de Rouvre Orne

Samedi

La Carneille Un village d’artisans d’art vous propose deux jours de démonstration le 6 et 7 Avril 2024 de 10h à 18h.

Venez découvrir différents artisans, une vitrailliste, une peintre sur meubles, une tapissière d’ameublement, un marqueteur, un Joaillier, un potier, une lunetière et bien d’autre encore. Nous animerons chacun notre stand avec des démonstrations de notre savoir faire dans le bourg de la Carneille, un village plein de charme au cœur de la Suisse Normande. Nous vous attendons nombreux et avec impatience.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le Bourg La Carneille

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie y.deguffroy.61@gmail.com

