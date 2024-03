Journées européennes des Métiers d’Art La Carneille un village d’artisans d’art La Carneille Athis-Val de Rouvre, samedi 6 avril 2024.

Venez découvrir le monde de joaillierie au travers les pierres et les perles. C’est à partir de ce monde que naît le bijou de vos rêves. Pendant les 2 jours, je présenterai le métier grâce aux outils utilisés et la fusion entre la matière et les pierres. Le travail est fait artisanalement à la main. Je tiens à préserver les techniques ancestrales de fabrication. Les pièces sont façonnées dans la matière. Les créations que je réalise sont uniques et personnalisées. C’est à partir d’un dessin, d’une inspiration ou de votre métal que peut éclore un joyau à votre convenance. Les pierres ou les perles peuvent agrémenter les parures par leurs éclats et leurs couleurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

La Carneille 5 Impasse Sylvere Bouquerel

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie leroy.fabrice@yahoo.fr

