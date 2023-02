Journées Européennes des Métiers d’Art : Julie Bonaldi Création, bijoutière en métaux précieux Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Journées Européennes des Métiers d’Art : Julie Bonaldi Création, bijoutière en métaux précieux, 27 mars 2023, Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence. Journées Européennes des Métiers d’Art : Julie Bonaldi Création, bijoutière en métaux précieux 28 avenue Jean Jaurès Bourg-lès-Valence Drôme

Drôme Bourg-lès-Valence Visite atelier bijoutier réparation et séances dessin de bijou et gouaché. juliebonaldicreation@gmail.com +33 6 09 03 10 80 Bourg-lès-Valence

Lieu Bourg-lès-Valence Adresse 28 avenue Jean Jaurès Bourg-lès-Valence Drôme

