Journées Européennes des Métiers d’Art journée portes ouvertes des campus des métiers de Barbezieux Campus des Métiers de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire, samedi 6 avril 2024.

Actif patrimonial majeur et secteur d’avenir pour l’économie française, les métiers d’Art peuvent jouer un rôle considérable dans une économie plus respectueuse des individus et des ressources.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Campus des Métiers de Barbezieux 39 avenue de Vignola

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

