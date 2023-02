Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) Quai Cyrano – Cloître des Récollets, 2 avril 2023, Bergerac .

Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)

2023-04-02 10:00:00 – 2023-04-02 17:00:00

Bergerac

Dordogne

“Sublimer le quotidien”

Grâce à un programme riche et diversifié (rencontres, démonstrations, conférence Micro-Folie, atelier jeune public), les visiteurs pourront découvrir la richesse des métiers d’art qui subliment notre quotidien. Cuir, verre, ciment, métal, céramique… Au cœur de toutes ces matières et plus encore, les visiteurs pourront découvrir savoir-faire ancestraux et techniques modernes.

Ces Journées Européennes des Métiers d’Art sont pensées pour dévoiler et mettre à l’honneur les multiples facettes de l’artisanat d’art éthique, durable et local.

Et grâce à un parcours hors-les-murs, 2 ateliers d’artisans d’art seront ouverts spécialement pour l’occasion. Retrouvez-vite toutes les infos sur : https://metiersdart-grandbergeracois.fr/jema/

+33 5 53 27 30 09

Juliette Leman

