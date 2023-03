Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) : Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre atelier, parmi des établis qui ont servis à plusieurs générations d’horlogers lochois de se former, et qui ont trouvé leur place dans une droguerie de plus de 300 ans.

Nous vous présenterons nos métiers d’horlogers spécialisés dans la restauration d’horlogerie ancienne, et de micromécanique d’art.

Accueil sur rendez-vous.

Présentation du métier d'horloger spécialisé dans la restauration d'horlogerie ancienne, et de micromécanique d'art. Accueil sur rendez-vous. contact@vassort-joubert.com http://www.vassort-joubert.com/

