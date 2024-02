Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) La Briquetterie Art et Sol Le Fleix, dimanche 7 avril 2024.

Bienvenue aux Journées Européennes des Métiers d’Art à la Briqueterie du Fleix Entreprise du Patrimoine Vivant !

A l’occasion de ces deux journées exceptionnelles dédiées à l’artisanat d’art, la Briqueterie ouvrira ses portes pour vous inviter à (re)découvrir l’artisanat d’art, des gestes précis qui le façonnent aux objets finis qui en découlent.

Au cœur d’une entreprise du Patrimoine Vivant, découvrez l’univers captivant des artisans d’art et leur savoir-faire ancestraux qui célèbrent l’art et la poésie dans le banal et les objets du quotidien.

Au programme, une variété d’activité captivantes vous attend :

– Une exposition-vente de 16 artisans d’art, un bel éventail de métiers et de matières.

– Des démonstrations de savoir-faire

– Visite guidée de la Briqueterie

– Des ateliers jeune public thématisés

Et bien d’autres surprises… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

La Briquetterie Art et Sol 558 Rte de la Malevielle

Le Fleix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine metiersdart@la-cab.fr

