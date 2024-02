Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) Briqueterie Art & Sol, 558 route de la malevielle, 24130 Le Fleix Le Fleix, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06 10:00

Fin : 2024-04-07 18:00

A l’occasion de ces deux journées exceptionnelles dédiées à l’artisanat d’art, la Briqueterie du Fleix accueillera une vingtaine d’artisans d’art qui exposeront leurs créations, proposeront des démonstrations de savoir-faire et des ateliers jeune public !

Au cœur d’une entreprise du Patrimoine Vivant, découvrez l’univers captivant des artisans d’art et leur savoir-faire ancestraux qui célèbrent l’art et la poésie dans le banal et les objets du quotidien.

Au programme, une variété d’activité captivantes vous attend :

1. Une exposition-vente de 16 artisans d’art. Céramique, maroquinerie, création de bijoux, mosaïque… Un bel éventail de métiers et de matières.

2. Des démonstrations de savoir-faire : tournage sur bois, mosaïque, ébénisterie… L’occasion de découvrir des techniques et des savoir-faire qui ont traversé les générations.

3. Visite guidée de la Briqueterie. Découvrez les coulisses de cette entreprise du Patrimoine Vivant désormais à l’arrêt et qui a pourtant conservé toutes ses lignes de productions en place.

4. Des ateliers jeune public thématisés autour de la mosaïque, de l’impression botanique, du tournage sur bois et de la céramique.

5. Rencontres avec les artisans. Echangez avec les artisans, découvrez leurs histoires, leurs inspirations et les défis qu’ils relèvent au quotidien pour préserver et enrichir notre patrimoine artisanal.

6. Et d’autres éventuelles jolies surprises.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont pensées pour tous : amateur d’Histoire ; passionné d’artisanat ou tout simplement curieux. Elles sont consacrées à une expérience immersive au cœur des métiers d’art et du patrimoine vivant de notre territoire.

Infos pratiques :

Entrée libre et gratuite.

Samedi 6 avril : 10h-18h

Dimanche 7 avril : 10h-17h

Restauration sur place.

Plus d’infos :

https://metiersdart-grandbergeracois.fr/jema/

Briqueterie Art & Sol, 558 route de la malevielle, 24130 Le Fleix