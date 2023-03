JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – JEMA Ecole d’art de Belfort Gérard Jacot Belfort Catégories d’Évènement: 90000

90000 EUR L’école d’art de Belfort Gérard Jacot vous ouvre ses portes pour accueillir des artisans d’art venus de l’Aire Urbaine

Des restaurateurs de tableaux aux bijoutiers, en passant par les photographes et les restaurateurs du patrimoine bâti, venez découvrir une myriade de métiers d’art dans un bâtiment emblématique du Territoire de Belfort. tkornprobst@artisanat-bfc.fr +33 3 63 78 22 67 https://www.artisanat-bfc.fr/article/journees-europeennes-des-metiers-dart-2023-jema Ecole d’art de Belfort Gérard Jacot 2 Avenue de l’Espérance Belfort

