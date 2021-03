Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), 6 avril 2021-6 avril 2021, Arles.

Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2021-04-06 – 2021-04-11

Arles 13200 Arles

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et ses partenaires donnent rendez-vous au public pour la 14ème édition des Journées européennes des Métiers d’Art, sur le thème « Matières à l’œuvre » (report de l’édition 2020 qui a dû être annulée à cause de la situation sanitaire).



– Inauguration : samedi 10 avril – 11h centre-ville d’Arles

– Parcours centre-ville du 6 au 11 avril

– Vide-atelier – Parcours centre-ville –dimanche 11 avril

Plus de 16 artisans font découvrir leur travail dans 11 lieux du centre-ville (entre la Cavalerie, rue du 4 septembre jusqu’à la rue Jouvène) :

– Justine Delval, l’atelier du cartonnage : coffrets, encadrement et objets de décoration

– Aurélie Guillemin et Victor Wetterwald : bijoux et maroquinerie

– Marine Carrara, les céramiques de Marine : Céramique

– Thinh Nguyen (Perfectino) et Pascale Druilhet (Louis Caisses et Petit Perroquet) : textile enfant et adulte

– Sabine Laugier, Lydia Pensotti et Natalia Sukhova (l’atelier des créateurs) : Vêtements, accessoires, broderie et papeterie

– Marie-Hélène Desort (le Métier d’Art) : tissage et créations textiles

– Amandine Sanders (Sya Bijoux) / bijoux et créations locales

– Tina Tourneur, Stéphanie Verchère et « Attraction terrestre » (Le local à céramique) : céramique

– Lisa Coinus (Eclectic Lisa Land) : créations textiles, recyclage

– Cécile Cayrol (la main qui pense) : céramique

– Bruno Hugounenq (Ravanille et Framboise) : décoration

Tous les ateliers s’engagent à ouvrir au minimum de 11h à 13h et de 14h à 18h pendant la semaine des JEMA.

Le détail de la programmation sera disponible durant la semaine précédant l’événement, en version papier dans les ateliers des participants ou sur les réseaux sociaux.



Les artisans attendent d’en savoir un peu plus sur les contraintes sanitaires pour planifier leurs ateliers et démonstrations, mais certains ont déjà prévu des animations :

– exposition « Eco’Animaux » et initiation au sgraffitage et au tournage au local à céramique

– présentation du métier de sellier – maroquinier dans l’atelier d’Aurélie Guillemin, qui inaugurera fraîchement l’arrivée de Victor Wetterwald, son nouveau colocataire

– réalisation d’une pochette brodée, conférence sur la fabrication des tissus artisanaux ou encore fabrication d’un carnet à l’atelier des créateurs…



L’association Arles – Métiers d’Art profite également de l’occasion pour organiser, en collaboration avec la CMAR et ACCM, un vide-atelier dimanche 11 avril de 10h à 17h.

Les outils, le matériel et la matière première qui ne sont pas ou plus utilisés dans les ateliers seront mis à la vente en mode brocante sur l’espace public, ainsi qu’une partie des anciennes collections. Une dizaine de membres du parcours des métiers d’art ont déjà prévu d’y participer et les candidatures sont également ouvertes aux artisans du territoire qui n’ont pas d’ateliers dans le centre-ville (contacter Lisa Coinus loalis.creation@gmail.com).

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et ses partenaires donnent rendez-vous au public pour la 14ème édition des Journées européennes des Métiers d’Art, sur le thème « Matières à l’œuvre »

+33 4 90 96 16 83

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et ses partenaires donnent rendez-vous au public pour la 14ème édition des Journées européennes des Métiers d’Art, sur le thème « Matières à l’œuvre »

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et ses partenaires donnent rendez-vous au public pour la 14ème édition des Journées européennes des Métiers d’Art, sur le thème « Matières à l’œuvre » (report de l’édition 2020 qui a dû être annulée à cause de la situation sanitaire).



– Inauguration : samedi 10 avril – 11h centre-ville d’Arles

– Parcours centre-ville du 6 au 11 avril

– Vide-atelier – Parcours centre-ville –dimanche 11 avril

Plus de 16 artisans font découvrir leur travail dans 11 lieux du centre-ville (entre la Cavalerie, rue du 4 septembre jusqu’à la rue Jouvène) :

– Justine Delval, l’atelier du cartonnage : coffrets, encadrement et objets de décoration

– Aurélie Guillemin et Victor Wetterwald : bijoux et maroquinerie

– Marine Carrara, les céramiques de Marine : Céramique

– Thinh Nguyen (Perfectino) et Pascale Druilhet (Louis Caisses et Petit Perroquet) : textile enfant et adulte

– Sabine Laugier, Lydia Pensotti et Natalia Sukhova (l’atelier des créateurs) : Vêtements, accessoires, broderie et papeterie

– Marie-Hélène Desort (le Métier d’Art) : tissage et créations textiles

– Amandine Sanders (Sya Bijoux) / bijoux et créations locales

– Tina Tourneur, Stéphanie Verchère et « Attraction terrestre » (Le local à céramique) : céramique

– Lisa Coinus (Eclectic Lisa Land) : créations textiles, recyclage

– Cécile Cayrol (la main qui pense) : céramique

– Bruno Hugounenq (Ravanille et Framboise) : décoration

Tous les ateliers s’engagent à ouvrir au minimum de 11h à 13h et de 14h à 18h pendant la semaine des JEMA.

Le détail de la programmation sera disponible durant la semaine précédant l’événement, en version papier dans les ateliers des participants ou sur les réseaux sociaux.



Les artisans attendent d’en savoir un peu plus sur les contraintes sanitaires pour planifier leurs ateliers et démonstrations, mais certains ont déjà prévu des animations :

– exposition « Eco’Animaux » et initiation au sgraffitage et au tournage au local à céramique

– présentation du métier de sellier – maroquinier dans l’atelier d’Aurélie Guillemin, qui inaugurera fraîchement l’arrivée de Victor Wetterwald, son nouveau colocataire

– réalisation d’une pochette brodée, conférence sur la fabrication des tissus artisanaux ou encore fabrication d’un carnet à l’atelier des créateurs…



L’association Arles – Métiers d’Art profite également de l’occasion pour organiser, en collaboration avec la CMAR et ACCM, un vide-atelier dimanche 11 avril de 10h à 17h.

Les outils, le matériel et la matière première qui ne sont pas ou plus utilisés dans les ateliers seront mis à la vente en mode brocante sur l’espace public, ainsi qu’une partie des anciennes collections. Une dizaine de membres du parcours des métiers d’art ont déjà prévu d’y participer et les candidatures sont également ouvertes aux artisans du territoire qui n’ont pas d’ateliers dans le centre-ville (contacter Lisa Coinus loalis.creation@gmail.com).