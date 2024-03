Journées européennes des métiers d’art Jamy Portillon, tapissier Le Blanc, samedi 6 avril 2024.

Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art, Jamy Portillon, tapissier au Blanc vous ouvre ses portes pour découvrir ses réalisations et son savoir-faire.

Venez visitez l’atelier d’un Maitre Artisan d’Art de notre territoire LA BRENNE

Tapissier décorateur depuis 30 ans au BLANC.

Vous découvrirez durant les journées européennes des Métiers d’Art les gestes du tapissier et vous serez initié aux outils, aux méthodes traditionnelles de mon métier, de ma passion.

Le ramponneau, le tire crin, les semences et tous les matériaux naturels n’auront plus aucun secret pour vous.

Les plus jeunes et les plus audacieux s’essaieront aux gestes du piquage de garniture, et à la mise en crin.

Après la découverte des différentes phases de réalisation d’une garniture traditionnelle, nous étudierons ensemble les différents styles de notre beau pays.

Venez découvrir mon showroom, les différentes matières et tissus qui font la qualité du choix. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 13:00:00

47 BIS Rue Saint-Lazare

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

