Journées Européennes des Métiers d’Art Initiations aux métiers d’art: la marqueterie de bois et de paille et la céramique Alençon, samedi 6 avril 2024.

Venez découvrir la marqueterie de bois et de paille et la céramique à travers des démonstrations participatives. Tout au long de ce weekend, vous aurez la possibilité de pratiquer des métiers d’art. Vous appréhenderez les différentes matières paille, bois, terre.

L’entreprise Oxéramik se joint à Juliette Sagot afin de vous présenter nos matières, nos créations, notre travail et les ateliers proposés tout au long de l’année.Atelier céramique, découvrez le tour avec OxAtelier ‘Dessine ton bijou’ pour la marqueterie de bois avec JulietteAtelier découverte de la marqueterie de paille avec Juliette.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

41 Chemin des Chatelets

Alençon 61000 Orne Normandie juliette.sagot@lilo.org

