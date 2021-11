Journées Européennes des Métiers d’Art – Horlogerie – Exposition Place Boston 44490 Le croisic, 19 novembre 2021, Le croisic.

Journées Européennes des Métiers d’Art – Horlogerie – Exposition

du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre à Place Boston 44490 Le croisic

Journées Européennes des Métiers d’Art Carte blanche aux jeunes en formation métiers d’art Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) proposent au grand public une immersion dans le secteur des métiers d’art. Entre objets du quotidien et objets de luxe, venez découvrir l’horlogerie et ses créations contemporaines alliant nouvelles technologies et matériaux de prestige. Dans un domaine qui innove sans cesse sur le plan technique et qui est constamment en quête de précision, nous vous proposons une exposition et des conférences pour découvrir la spécificité d’un métier ancestral au grand avenir. Des étudiants du lycée des Métiers Rennais, accompagnés de leurs enseignants et encadrés par d’anciens lauréats des JEMA, vous présenteront leur savoir-faire. La ville du Croisic, en partenariat avec le lycée des Métiers Rennais, section horlogerie, a proposé aux étudiants de concevoir pour notre Petite Cité de Caractère une horloge des marées qui sera ensuite conservée et exposée au Croisic. Vous êtes invités à voter pour votre projet favori à la sortie de l’exposition.

