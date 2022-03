Journées Européennes des Métiers d’Art Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Journées Européennes des Métiers d’Art Hendaye, 2 avril 2022, Hendaye. Journées Européennes des Métiers d’Art Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-04-02 – 2022-04-02 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

En collaboration avec le lycée des Métiers d'Art de Coarraze Nay, seront proposés une exposition de pièces en intérieur, des démonstrations de sculptures sur bois (de la création à la fabrication), une présentation de la marqueterie… Le stationnement n'est pas autorisé dans l'enceinte du Château, sauf PMR. Prévoir 10 minutes de marche depuis le parking.

+33 5 59 20 04 51

