Journées Européennes des Métiers d’Art Le Placître Ger, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Le Placître Ger Manche

Samedi

Samedi 6 et dimanche 7 avril, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de création !

Présentation par Olivier Noël de quelques matières de territoire et de création accompagnée d’une pratique de l’argile avec les visiteurs.

Des formes utiles libérées de leurs usages.

Explorant les frontières entre l’art, l’architecture, l’artisanat et le design, Olivier Noël révèle sa curiosité des savoir-faire par le geste et la matière. Il structure sa pratique autour des matières de territoires, en échafaudant un processus créatif emprunté au design, pour mieux s’en affranchir.

Dans cette temporalité de projet et de production, l’artiste intègre l’aléa (orchestré et inattendu) pour libérer chaque pièce de sa fonction d’usage, opérant un glissement infini des possibles.

Ses formes utiles sont conçues sans limite typologique, à l’échelle du corps, de l’intime au bâti. Il élabore tantôt des contenants, des sièges, des appendices, ou des structures, de ces formes utiles que l’on peut reconnaître mais dont l’usage est tour à tour potentiel, contrarié, empêché, impossible, précaire, fragile. Chaque pièce participe à un alphabet ou un vocabulaire qui ne sera mis en prose que dans l’espace dans lequel l’installation sera créée.

Par la céramique, Olivier Noël structure son travail sur le temps le temps de l’atelier, le temps de l’archéologie et le temps de la géologie. Il est donc question de notre rapport au temps, de notre capacité à ralentir pour contempler, partager, savourer… Une sensibilité, de tous nos sens et de tous les instants. Il est aussi question du temps qui nous dépasse, celui qui nous survit. La céramique n’en est-elle pas le meilleur témoin ?

Samedi 6 et dimanche 7 avril, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de création !

Présentation par Olivier Noël de quelques matières de territoire et de création accompagnée d’une pratique de l’argile avec les visiteurs.

Des formes utiles libérées de leurs usages.

Explorant les frontières entre l’art, l’architecture, l’artisanat et le design, Olivier Noël révèle sa curiosité des savoir-faire par le geste et la matière. Il structure sa pratique autour des matières de territoires, en échafaudant un processus créatif emprunté au design, pour mieux s’en affranchir.

Dans cette temporalité de projet et de production, l’artiste intègre l’aléa (orchestré et inattendu) pour libérer chaque pièce de sa fonction d’usage, opérant un glissement infini des possibles.

Ses formes utiles sont conçues sans limite typologique, à l’échelle du corps, de l’intime au bâti. Il élabore tantôt des contenants, des sièges, des appendices, ou des structures, de ces formes utiles que l’on peut reconnaître mais dont l’usage est tour à tour potentiel, contrarié, empêché, impossible, précaire, fragile. Chaque pièce participe à un alphabet ou un vocabulaire qui ne sera mis en prose que dans l’espace dans lequel l’installation sera créée.

Par la céramique, Olivier Noël structure son travail sur le temps le temps de l’atelier, le temps de l’archéologie et le temps de la géologie. Il est donc question de notre rapport au temps, de notre capacité à ralentir pour contempler, partager, savourer… Une sensibilité, de tous nos sens et de tous les instants. Il est aussi question du temps qui nous dépasse, celui qui nous survit. La céramique n’en est-elle pas le meilleur témoin ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le Placître 3 Rue du Musée

Ger 50850 Manche Normandie musee.ger@manche.fr

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Ger a été mis à jour le 2024-02-22 par Réseau Sites et Musées