Valence Valence Drôme, Valence Journées Européennes des Métiers d’Art : Fusion des Sens autour d’une Performance Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Journées Européennes des Métiers d’Art : Fusion des Sens autour d’une Performance Valence, 18 septembre 2021, Valence. Journées Européennes des Métiers d’Art : Fusion des Sens autour d’une Performance 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 Place Saint-Jean Halle Saint Jean

Valence Drôme Venez suivre la création d’une sculpture par les artistes sculpteurs et plasticiens, MARTIC et Joël ABOUZIT, sous la Halle Saint-Jean….. +33 6 01 97 61 88 dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Place Saint-Jean Halle Saint Jean Ville Valence