JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Fontenay-le-Comte, samedi 6 avril 2024.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Fontenay-le-Comte Vendée

Sur les traces des métiers anciens. Deux visites flash proposées par le service de la ville de Fontenay Le Comte.

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant.

– Rendez-vous à 15h30, au niveau du Pont des Sardines pour une visite allant de la ruelle des Pelletiers à celle de la Poëlle afin d’évoquer les métiers en lien avec le travail de la peau et les rues plus pittoresques, comme celle avec un nom énigmatique « de la truie qui file ».

– Rendez-vous à 17h00, place St Jean, pour une visite éclair des rues des Tanneurs et des Chapeliers qui abordera les artisanats qui ont fait la richesse de ce quartier depuis le Moyen Age. Nous observerons également les enseignes d’autrefois.

Durée 30 à 45 mn.

Gratuit

Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, à partir du 6 février. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-02-06 par Vendée Expansion