Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition muséale itinérante : EDEN – « Jardin de Paradis » square Charles Aznavour Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition muséale itinérante : EDEN – « Jardin de Paradis » square Charles Aznavour, 27 mars 2023, Valence . Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition muséale itinérante : EDEN – « Jardin de Paradis » Espace Jeanne de Flandreysy square Charles Aznavour Valence Drôme square Charles Aznavour Espace Jeanne de Flandreysy

2023-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00 18:00:00

square Charles Aznavour Espace Jeanne de Flandreysy

Valence

Drôme 32 enluminures contemporaines de jardins de Paradis en 4 univers, par Claude Béraud-Barbet. +33 6 85 39 25 15 square Charles Aznavour Espace Jeanne de Flandreysy Valence

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme square Charles Aznavour Espace Jeanne de Flandreysy Ville Valence lieuville square Charles Aznavour Espace Jeanne de Flandreysy Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition muséale itinérante : EDEN – « Jardin de Paradis » square Charles Aznavour 2023-03-27 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition muséale itinérante : EDEN – « Jardin de Paradis » square Charles Aznavour Valence 27 mars 2023 Drôme Espace Jeanne de Flandreysy Square Charles Aznavour Valence Drôme Square Charles Aznavour Valence

Valence Drôme