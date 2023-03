Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition découverte des métiers d’arts et atelier cyanotype L’Artisanoscope – Atelier-boutique de créateurs Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition découverte des métiers d’arts et atelier cyanotype L’Artisanoscope – Atelier-boutique de créateurs, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère . Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition découverte des métiers d’arts et atelier cyanotype 21 côte Jacquemart L’Artisanoscope – Atelier-boutique de créateurs Romans-sur-Isère Drôme L’Artisanoscope – Atelier-boutique de créateurs 21 côte Jacquemart

2023-04-01 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-02 19:00:00 19:00:00

L’Artisanoscope – Atelier-boutique de créateurs 21 côte Jacquemart

Romans-sur-Isère

Drôme Exposition découverte des métiers d’arts et atelier cyanotype à l’Artisanoscope L’Artisanoscope – Atelier-boutique de créateurs 21 côte Jacquemart Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme L'Artisanoscope - Atelier-boutique de créateurs 21 côte Jacquemart Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville L'Artisanoscope - Atelier-boutique de créateurs 21 côte Jacquemart Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition découverte des métiers d’arts et atelier cyanotype L’Artisanoscope – Atelier-boutique de créateurs 2023-04-01 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition découverte des métiers d’arts et atelier cyanotype L’Artisanoscope – Atelier-boutique de créateurs Romans-sur-Isère 1 avril 2023 21 côte Jacquemart L'Artisanoscope - Atelier-boutique de créateurs Romans-sur-Isère Drôme Drôme L'Artisanoscope - Atelier-boutique de créateurs Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme