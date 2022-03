Journées Européennes des Métiers d’Art et Créateurs – Castillonnès Castillonnès Castillonnès Catégories d’évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne

Journées Européennes des Métiers d’Art et Créateurs – Castillonnès Castillonnès, 2 avril 2022, Castillonnès. Journées Européennes des Métiers d’Art et Créateurs – Castillonnès Salle de Carbonnier Place des Cornières Castillonnès

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 Salle de Carbonnier Place des Cornières

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès EUR L’Union des Commerçants et Artisans de Castillonès met à l’honneur les métiers d’art du village : exposition, démonstrations et ateliers de fabrication, exposition artisanale de créateurs locaux… L’Union des Commerçants et Artisans de Castillonès met à l’honneur les métiers d’art du village : exposition, démonstrations et ateliers de fabrication et exposition artisanale de créateurs locaux… +33 6 10 63 04 07 L’Union des Commerçants et Artisans de Castillonès met à l’honneur les métiers d’art du village : exposition, démonstrations et ateliers de fabrication, exposition artisanale de créateurs locaux… jema 2022

Salle de Carbonnier Place des Cornières Castillonnès

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Castillonnès, Lot-et-Garonne Autres Lieu Castillonnès Adresse Salle de Carbonnier Place des Cornières Ville Castillonnès lieuville Salle de Carbonnier Place des Cornières Castillonnès Departement Lot-et-Garonne

Castillonnès Castillonnès Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castillonnes/

Journées Européennes des Métiers d’Art et Créateurs – Castillonnès Castillonnès 2022-04-02 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art et Créateurs – Castillonnès Castillonnès Castillonnès 2 avril 2022 Castillonnès Lot-et-Garonne

Castillonnès Lot-et-Garonne