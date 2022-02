[Journées Européennes des Métiers d’Art] Esprit d’Aujourd’hui s’expose Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

A l'occasion des Journée Européennes des Métiers d'Art, venez flâner dans les ateliers de créations. A partir de diverses matières de récupération, Laetitia redonne une seconde vie aux objets, que ce soit des tissus transformés en sacs ou des objets recyclés transformés en lampes.

Esprit d'Aujourd'hui
3 chemin Guillaume lieu dit
Merville-Franceville-Plage
30 mars 2022 – 3 avril 2022

Contact: laeti.leveque@yahoo.fr

