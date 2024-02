JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Cité de l’artisanat et des métiers Épinal, mardi 2 avril 2024.

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Cité de l’artisanat et des métiers Épinal Vosges

Vendredi

Dans une région riche de plus de 2000 ateliers et manufactures métiers d’art, partez à la découverte de lieux confidentiels, de gestes et savoir-faire rares, de transformations spectaculaires des matières, d’outils méconnus et de talents variés illustrant le thème 2024 de ces journées Sur le bout des doigts .

Le programme est riche et diversifié , retrouvez tout le détail sur :www.journeesdesmetiersdart.frTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07

Cité de l’artisanat et des métiers 22 Rue Léo Valentin

Épinal 88000 Vosges Grand Est contact@metiersdart.grandest.fr

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Épinal a été mis à jour le 2024-02-27 par OT EPINAL ET SA REGION