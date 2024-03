JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART ENTREPRISE FER & LIGNE Étriché, vendredi 5 avril 2024.

Venez explorer l’univers fascinant de la métallerie et de la ferronnerie à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

L’atelier Fer et Lignes perpétue des techniques ancestrales où la forge donne vie à des pièces destinées à enrichir le patrimoine, qu’il soit public ou privé. Dans notre démarche, la métallerie se mêle harmonieusement à la forge pour donner naissance à des créations uniques.

Nous vous invitons à plonger dans l’univers du ferronnier lors d’une visite guidée de notre atelier, agrémentée d’explications détaillées et de démonstrations de nos outils et machines. Découvrez nos méthodes de travail, ancrées dans le savoir-faire artisanal et local. Chaque pièce que nous réalisons est façonnée à la main, dans notre atelier. Nous vous dévoilerons les différentes étapes de conception, depuis les croquis initiaux jusqu’à la fabrication finale.

Pour décrire notre métier, nous affectionnons l’expression « L’intelligence de la main », qui témoigne de notre engagement envers la qualité et le travail minutieux.

Sur Rendez- vous au 02 41 32 36 15 ou feretlignes@outlook.fr

Rue de la Traversière Etriché .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 09:00:00

fin : 2024-04-05 12:00:00

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire feretlignes@outlook.com

