Journées Européennes des Métiers d’Art en Vendômois Vendôme, 28 mars 2022, Vendôme.

2022-03-28 – 2022-04-03

Journées Européennes des Métiers d’Art en Vendômois. “Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art”. “Plus que jamais, en 2022, dans les ateliers, les mains se lieront et se serreront au gré des collaborations, des initiations et des retrouvailles. Ce sont ces mains qui savent, qui transforment et transmettent. Elles sont l’outil premier de l’artisan d’art, son métronome et son instrument. Elles rythment la cadence de fabrication, passant du croquis à la réalisation, magnifiant les matières, pour offrir une création harmonieuse, savant mélange de tradition et d’innovation.” Programme complet sur : https://www.journeesdesmetiersdart.fr/

Sur le territoires, seront mis à l”honneur les échanges, les rencontres et les démonstrations. Sur le thème “Nos mains à l’unisson” !

