Journées Européennes des métiers d’art en Normandie – Evy Cohen, artiste verrier Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Journées Européennes des métiers d’art en Normandie – Evy Cohen, artiste verrier Belforêt-en-Perche, 28 mars 2022, Belforêt-en-Perche. Journées Européennes des métiers d’art en Normandie – Evy Cohen, artiste verrier La Petite Grange La Perrière Belforêt-en-Perche

2022-03-28 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-01 19:00:00 19:00:00 La Petite Grange La Perrière

Belforêt-en-Perche Orne Belforêt-en-Perche Orne Pour les Journées Européennes des métiers d’art en Normandie, Evy Cohen, artiste verrier, vous ouvre les portes de son atelier dans le village de La Perrière. Sur réservation uniquement. Un dialogue de lumière entre photographie et verre : chaque visiteur sera invité, tout au long de la manifestation, à participer à l’élaboration d’une œuvre collective en verre fusionné. Une photo de la réalisation finale sera envoyée à toutes les personnes qui le souhaiteront. Pour les Journées Européennes des métiers d’art en Normandie, Evy Cohen, artiste verrier, vous ouvre les portes de son atelier dans le village de La Perrière. Sur réservation uniquement. Un dialogue de lumière entre photographie et verre : chaque… asteri@evycohen.com +33 7 86 46 91 41 https://evycohen.com/ Pour les Journées Européennes des métiers d’art en Normandie, Evy Cohen, artiste verrier, vous ouvre les portes de son atelier dans le village de La Perrière. Sur réservation uniquement. Un dialogue de lumière entre photographie et verre : chaque visiteur sera invité, tout au long de la manifestation, à participer à l’élaboration d’une œuvre collective en verre fusionné. Une photo de la réalisation finale sera envoyée à toutes les personnes qui le souhaiteront. La Petite Grange La Perrière Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-22 par CdC des Collines du Perche Normand

Détails Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Belforêt-en-Perche Adresse La Petite Grange La Perrière Ville Belforêt-en-Perche lieuville La Petite Grange La Perrière Belforêt-en-Perche Departement Orne

Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belforet-en-perche/

Journées Européennes des métiers d’art en Normandie – Evy Cohen, artiste verrier Belforêt-en-Perche 2022-03-28 was last modified: by Journées Européennes des métiers d’art en Normandie – Evy Cohen, artiste verrier Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 28 mars 2022 Belforêt-en-Perche Orne

Belforêt-en-Perche Orne