Journées européennes des métiers d’art Égry, 2 avril 2022, Égry.

Journées européennes des métiers d’art Égry

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Égry Loiret Égry

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Lucie Damond ouvre les portes ouvertes de son atelier.

Programme:

– Exposition « Les choses qui nous lient » : une présentation d’installations textiles et laque végétale (urushi) qui donne à voir les liens entre ces techniques artisanales et la nature.

– Vous pourrez assister à des démonstrations de tissage et de laque végétale.

– Un atelier de tissage collectif, grand format vous est proposé (en extérieur, tout public), une manière d’accorder nos mains autour des gestes du tisserand.

-Des aménagements extérieurs permettront de s’essayer à différentes technique de tissage, découvrir le jardin de plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales et de déguster les créations culinaires de l’association Dicila.

Portes ouvertes d’atelier tissage et laque végétale, exposition, atelier, démonstrations…

luciedamond@hotmail.fr +33 6 73 81 25 80 http://luciedamond.fr/

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Lucie Damond ouvre les portes ouvertes de son atelier.

Programme:

– Exposition « Les choses qui nous lient » : une présentation d’installations textiles et laque végétale (urushi) qui donne à voir les liens entre ces techniques artisanales et la nature.

– Vous pourrez assister à des démonstrations de tissage et de laque végétale.

– Un atelier de tissage collectif, grand format vous est proposé (en extérieur, tout public), une manière d’accorder nos mains autour des gestes du tisserand.

-Des aménagements extérieurs permettront de s’essayer à différentes technique de tissage, découvrir le jardin de plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales et de déguster les créations culinaires de l’association Dicila.

Elizabeth Mallard

Égry

dernière mise à jour : 2022-03-30 par ADRT45