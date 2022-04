Journées européennes des Métiers d’Art Eglise Saint-Martin Coussay-les-Bois Catégories d’évènement: Coussay-les-Bois

Vienne

Journées européennes des Métiers d’Art Eglise Saint-Martin, 2 avril 2022, Coussay-les-Bois. Journées européennes des Métiers d’Art

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Eglise Saint-Martin

Dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’art , l’association les amis de l’église Saint-Martin de Coussay les Bois accueille pour la première fois au sein de l’église Saint-Martin, Daniel LEBIER, artiste plasticien et Jacques PRIMAULT, maquettiste. Le 2 et 3 avril 2022 de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00,

Entrée libre

Rencontres avec deux artisans d’art Eglise Saint-Martin 86270 Coussay les Bois Coussay-les-Bois Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T13:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T13:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Coussay-les-Bois, Vienne Autres Lieu Eglise Saint-Martin Adresse 86270 Coussay les Bois Ville Coussay-les-Bois lieuville Eglise Saint-Martin Coussay-les-Bois Departement Vienne

Eglise Saint-Martin Coussay-les-Bois Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coussay-les-bois/

Journées européennes des Métiers d’Art Eglise Saint-Martin 2022-04-02 was last modified: by Journées européennes des Métiers d’Art Eglise Saint-Martin Eglise Saint-Martin 2 avril 2022 Coussay-les-Bois Eglise Saint-martin Coussay-les-Bois

Coussay-les-Bois Vienne