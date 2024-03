Journées Européennes des Métiers d’Art Ecole Tané Ploërmel, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Ecole Tané Ploërmel Morbihan

L’école Tané est une des quatorze écoles de bijouterie et d’orfèvrerie de France. École d’excellente, elle ouvre ses portes au grand public pour les Journées Européennes des Métiers d’Art. Durant deux jours, les stagiaires 2ème année seront à la cheville en atelier et en plateau technique 3D, gouaché… pour des démonstrations de savoir-faire commentées, tandis que les stagiaires 1ère année proposeront au public, rien que pour vous, un circuit guidé et commenté présentant les savoir associés et les savoir-faire qu’offrent la formation. Les travaux réalisés par les stagiaires seront présentés.

Des initiations en bijouterie seront proposées et coachées par les acteurs et actrices de l’école à destination du jeune public.

Les formateurs seront disponibles pour présenter l’Ecole, les formations et les débouchés. L’Equipe administrative sera également présente pour les futur.e.s candidat.e.s.

Jacques LE QUERE, lapidaire, et Blanca Mocquet, gemmologue, présenteront leurs métiers respectifs, ponctué d’anecdotes singulières et gorgées de passion. Une tombola sera proposée et permettra à 3 visiteurs de gagner un bijou en argent réalisé par les élèves.

Restauration-boissons sur place

De 10h à 18h .

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Rue du Pardon

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne ecole@ecoletane-bijorf.com

