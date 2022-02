Journées Européennes des Métiers d’Art Dijon, 28 mars 2022, Dijon.

Journées Européennes des Métiers d’Art Dijon

2022-03-28 – 2022-04-03

Dijon Côte-d’Or

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), dont la prochaine édition se tiendra du 28 mars au 3 avril 2022, sont un évènement unique au monde et gratuit, proposant chaque printemps au grand public de découvrir les métiers d’art et du patrimoine vivant. La semaine dédiée en particulier aux scolaires, permet de faire profiter les élèves d’ouvertures d’ateliers et d’évènements uniques imaginés par des professionnels et établissements de formation.

Vous trouverez à ce lien une présentation des JEMA, et ce qu’elles peuvent apporter aux élèves de tous âges, à l’école primaire, au collège et au lycée.

Les JEMA sont un temps important pour l’orientation des élèves vers des voies professionnelles de passion, aux savoir-faire ancestraux et au futur innovant.

Participez aux Journées Européennes des Métiers d’Art avec vos élèves et permettez–leur de découvrir des professions nobles aussi variées que passionnantes !

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/

Dijon

