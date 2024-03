Journées européennes des Métiers d’Art Dentelle et marqueterie au Château de Carrouges Carrouges, samedi 6 avril 2024.

Journées européennes des Métiers d’Art Dentelle et marqueterie au Château de Carrouges Carrouges Orne

Samedi

De fil en aiguille la dentelle dans les portraits du château La dentelle est ma langue et mes sculptures sont des odes qui tendent à traduire et à comprendre la beauté du monde . La dentelle n’est pas qu’un savoir-faire ancestral et patrimonial c’est aussi un art vivant qui inspire les artistes contemporains. La plasticienne Marjolaine Salvador-Morel, dont les sculptures ont été exposées au château de Carrouges en 2023, propose une visite guidée à la découverte des portraits anciens du château. Sur les vêtements de ces personnages qui ont fait l’histoire du lieu et pourvis qui la mode fait partie d’un art de vivre, la dentelle se devine, se montre, s’exhibe, et traduit un goût tout autant qu’un savoir-faire caractéristique de la Normandie et de la France sous l’ancien régime.

Le samedi à 10h30, 11h30, 14h15 et 15h30

L’art de la marqueterie paroles d’élèves !

L’atelier bois du lycée professionnel Giel Don Bosco présente le travail de ses élèves.

Le dimanche de 10h à 12h30 14h-16h30

Accès libre après acquittement du tarif d’entrée dans le château. Consultez les tarifs sur le site internet du monument.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 16:30:00

Château de Carrouges

Carrouges 61320 Orne Normandie chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr

