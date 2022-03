Journées européennes des Métiers d’Art – démonstrations de linogravure Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Journées européennes des Métiers d'Art – démonstrations de linogravure Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02 18:00:00

Créatrice touche à tout, Lisa Bony de La Fabrique W vous fait partager son savoir-faire avec la technique de la gravure sur plaques de lino. musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr +33 4 90 35 58 75

