Journées Européennes des Métiers d'Art > Démonstrations à la maroquinerie « 9 de cuirs » Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, mardi 2 avril 2024.

Vendredi

Lors de votre visite de l’atelier boutique de la Maroquinerie 9 de cuirs , Sophie PELLET vous fera découvrir les différentes étapes de fabrication d’articles en cuir de A à Z.

Tout commence par la conception du modèle et le choix du type de cuir puis le patronage. Je vous dévoilerai les secrets de la coupe à la demi-lune.

Vous verrez en action le swivel et les bevelers, lors du repoussage (sculpture sur cuir).

Vous assisterez à la teinture et à la couture à la main, au point sellier. Pour un rendu lisse et brillant, le travail des tranches avec l’abat- carre et la gomme arabique est indispensable. Tout cela sur un cuir tannage végétal, respectueux de l’environnement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Villedieu-les-Poêles 39 Place de la République

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie 9decuirs@ecomail.fr

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Démonstrations à la maroquinerie « 9 de cuirs » Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2024-03-28 par CDT Manche