Journées Européennes des Métiers d’Art Découvrez les secrets de la porcelaine de Limoges ! L’Atelier du Blanc Razès, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Découvrez les secrets de la porcelaine de Limoges ! L’Atelier du Blanc Razès Haute-Vienne

L’Atelier du Blanc, créateur et fabricant de Porcelaine de Limoges fête son 10ème anniversaire. Il ouvre ses portes et organise une exposition rétrospective ʺMa Terre à l’édificeʺ avec Prune Nourry, Noémie Goudal, Shannon Bond… Visite guidée, démonstration, présentation des étapes de fabrication de la porcelaine ; exposition vente d’objets de décoration, luminaires, bijoux, pièces uniques à des prix doux ; vide-atelier… Découverte de prototypes, échantillons, ouvrages réalisés pour des artistes, des grandes marques, des céramistes. L’Atelier du Blanc réalise des ouvrages pour des musées, galeries, intérieurs de collectionneurs, tables de chefs étoilés en France et à l’international. Atelier décorer et personnaliser un objet en porcelaine avec des feutres adaptés aux enfants, dès 4 ans, les 2 jours, en libre-service sous la surveillance des parents, 30 min. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

L’Atelier du Blanc 9 Rue du Lac

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine aurelie.vrignon@latelierdublanc.com

