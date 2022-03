Journées européennes des Métiers d’Art – Découverte virtuelle de la joaillerie Athis-Val de Rouvre, 2 avril 2022, Athis-Val de Rouvre.

Journées européennes des Métiers d’Art – Découverte virtuelle de la joaillerie Le Bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre

2022-04-02 – 2022-04-03 Le Bourg La Carneille

Athis-Val de Rouvre Orne

Venez au cœur de mon atelier où va naître le bijou dont vous rêvez ! Créateur joaillier passionné, je relie l’univers des pierres et des métaux précieux.

Je vous propose, à la création, des bijoux uniques et personnalisés.

J’utilise des métaux précieux comme l’or, le platine et le palladium.

J’aime à faire découvrir des pierres autres que les diamants, les saphirs, les rubis et les émeraudes. Elles proposent des couleurs qui peuvent être plus intenses et plus belles. J’utilise rarement les pierres ornements.

Je recycle vos bijoux usés, personnels et/ou de famille, et suis également en mesure de les réparer.

Je saurai vous conseiller en fonction de vos souhaits, de vos goûts et de vos budgets.

leroy.fabrice@yahoo.fr +33 6 09 25 97 46 http://www.atelierleroycreation.fr/

Le Bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre

