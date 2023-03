Journées Européennes des Métiers d’Art : Découverte du travail de menuiser et d’agencement à l’Atelier La Goupille La Goupille Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Journées Européennes des Métiers d’Art : Découverte du travail de menuiser et d’agencement à l’Atelier La Goupille La Goupille, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère . Journées Européennes des Métiers d’Art : Découverte du travail de menuiser et d’agencement à l’Atelier La Goupille 16 Côte Jacquemart La Goupille Romans-sur-Isère Drôme La Goupille 16 Côte Jacquemart

2023-04-01 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-02 17:00:00 17:00:00

La Goupille 16 Côte Jacquemart

Romans-sur-Isère

Drôme Découverte du travail de menuisier d’agencement à l’Atelier la Goupille.



Infos et résas au 06.59.20.96.52 ou sur https://lagoupille.fr/ +33 6 59 20 96 52 La Goupille 16 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme La Goupille 16 Côte Jacquemart Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville La Goupille 16 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Journées Européennes des Métiers d’Art : Découverte du travail de menuiser et d’agencement à l’Atelier La Goupille La Goupille 2023-04-01 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art : Découverte du travail de menuiser et d’agencement à l’Atelier La Goupille La Goupille Romans-sur-Isère 1 avril 2023 16 Côte Jacquemart La Goupille Romans-sur-Isère Drôme Drôme La goupille Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme