Journées Européennes des Métiers d’Art Découverte du Savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon Cour carrée de la Dentelle Alençon, mardi 2 avril 2024.

Jeudi

L’Atelier-conservatoire fait découvrir la dentelle au Point d’Alençon. Cette technique exceptionnelle qui se perpétue depuis plus de 350 ans, est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, par l’UNESCO, depuis 2010.

Pour la première fois lors des JEMA l’Atelier-conservatoire ouvrira ses portes au public pour une démonstration des dix étapes de fabrication de cette dentelle entièrement réalisée à l’aiguille.

Rendez-vous le Dimanche 7 avril 2024 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre.

Début : 2024-04-02 13:30:00

fin : 2024-04-05 16:30:00

Cour carrée de la Dentelle Atelier-conservatoire National de dentelle d’Alençon

Alençon 61000 Orne Normandie valerie.durand@culture.gouv.fr

