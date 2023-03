Journées Européennes des Métiers d’Art : découverte du métier de bijoutier avec Florescence Bijoux Florescence Bijoux Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Journées Européennes des Métiers d’Art : découverte du métier de bijoutier avec Florescence Bijoux Florescence Bijoux, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère . Journées Européennes des Métiers d’Art : découverte du métier de bijoutier avec Florescence Bijoux 15 Côte Jacquemart Florescence Bijoux Romans-sur-Isère Drôme Florescence Bijoux 15 Côte Jacquemart

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Drôme Découverte du métier de bijoutier : bijoux en argent, laiton et gold filed. +33 6 48 83 86 18 https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ Florescence Bijoux 15 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère

