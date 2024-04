Journées Européennes des Metiers d’art Découverte de la terre céramique Atelier de Florence Paulet Montrol-Sénard, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Metiers d’art Découverte de la terre céramique Atelier de Florence Paulet Montrol-Sénard Haute-Vienne

Florence vous accueille autour d’une « découverte de la terre » intégrant un descriptif du métier, des démonstrations, des ateliers (voir programme joint) et la découverte de ses créations. Elle présentera par le biais de démonstrations les différents types de terre, les multiples techniques de travail de cette matière ainsi que les nombreux savoir-faire de la décoration céramique. Elle propose également des ateliers sur réservation « viens créer ton bol pincé » et « viens créer et décorer un tableau sur plaque de céramique ». 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

Atelier de Florence Paulet 24 Route de la Coulée Verte

Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine florencepauletceramique@gmail.com

L’événement Journées Européennes des Metiers d’art Découverte de la terre céramique Montrol-Sénard a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Pays du Haut Limousin