Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la pépinière-atelier céramique Le Placître Ger, samedi 6 avril 2024.

En 2015, une pépinière-atelier céramique a été mise en place sur le site de Ger. L’objectif est d’y accueillir de jeunes entrepreneurs céramistes désireux de parfaire leur gamme de produits, de structurer leur future entreprise et à terme de s’implanter localement. Suite à un parcours en Arts Appliqués et à une formation diplômante en Stylisme de Mode, Charlotte GIRAUD entame une période de 23 mois au musée. Ses créations (miroirs, vases, crédences, luminaires, etc…) mêlant céramique et gemmologie font découvrir au travers d’un prisme décoratif la richesse des ressources que la terre nous offre. S’inscrivant dans le champ de l’artisanat d’art, la particularité de ses objets décoratifs se trouve dans l’incrustation de gemmes synthétiques, fines et précieuses provenant intégralement de rejets de lapidaires (taille de pierre) ou de stocks dormants. Venez découvrir cette activité surprenante lors des Journées Européennes des Métiers d’Art !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le Placître 3 Rue du Musée

Ger 50850 Manche Normandie musee.ger@manche.fr

