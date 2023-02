Journées Européennes des Métiers d’Art : Danielle Simon Création, sculpteure céramiste cuisson raku La Fontaine d’Ananda Chabeuil Catégories d’Évènement: Chabeuil

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-01 18:00:00

Drôme Parcours découverte et ateliers participatifs en bijouterie, sculpture et céramique.

Invitées : Christina Ulrich, bijoutière perles et Anne G.Wels, bijoutière en métaux précieux. +33 6 08 09 86 34 La Fontaine d’Ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil

