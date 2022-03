JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – CRISTAL LEHRER Garrebourg Garrebourg Catégories d’évènement: Garrebourg

Moselle

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – CRISTAL LEHRER Garrebourg, 29 mars 2022, Garrebourg. JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – CRISTAL LEHRER Garrebourg

2022-03-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Garrebourg Moselle Garrebourg Entrez dans les coulisses des métiers d’art !

Partout en France, des hommes et des femmes de passion vous ouvrent les portes de leur atelier.

Bienvenue dans un monde de création et de savoir-faire ! +33 3 87 07 45 96 Garrebourg

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Garrebourg, Moselle Autres Lieu Garrebourg Adresse Ville Garrebourg lieuville Garrebourg Departement Moselle

Garrebourg Garrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/garrebourg/

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – CRISTAL LEHRER Garrebourg 2022-03-29 was last modified: by JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – CRISTAL LEHRER Garrebourg Garrebourg 29 mars 2022 Garrebourg Moselle

Garrebourg Moselle