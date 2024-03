Journées Européennes des Métiers d’Art Conférence Restauration du dessin “Histoire Naturelle” de Jacques Nam Musée de Vernon Vernon, dimanche 7 avril 2024.

Les Journées des Métiers d’Art ont été créées en France avec le soutien des pouvoirs publics en 2002 et sont devenues européennes en 2012. Coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art, elles sont le premier événement international dédié au secteur.

Du 2 au 7 avril 2024, la 18e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art(JEMA) se tiendra autour du thème Sur

le bout des doigts , et proposera près de 7 000 événements à tous les publics. Chaque année au printemps, partout en France et en Europe, les JEMA prennent place lors d’une semaine festive consacrée aux métiers d’art et du patrimoine vivant. L’Auvergne-Rhône-Alpes, région française, et le Portugal, pays européen, seront mis à l’honneur à l’occasion de cette nouvelle édition.

Le musée conserve une étude pour une fresque disparue de Jacques Nam. Ce précieux témoin était en mauvais état plis, déformations, perforations, lacunes.

Il a été confié à Anaïs Diez, restauratrice habilitée par les musées de France. Après plusieurs semaines d’intervention, le dessin a retrouvé son éclat, sa lisibilité et surtout un bon état de conservation pour continuer à traverser les siècles.

Elle vous présentera tout le travail réalisé sur cette œuvre nouvellement installée dans les salles du musée.

Sur réservation gratuit

Plus d’informations sur www.journeesdesmetiersdart.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 15:00:00

Musée de Vernon 12 rue du Pont

Vernon 27200 Eure Normandie musee@vernon27.fr

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Conférence Restauration du dessin “Histoire Naturelle” de Jacques Nam Vernon a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération