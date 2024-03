Journées Européennes des Métiers d’art Conférence Les techniques liées à l’art de la médaillet Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’art Conférence Les techniques liées à l’art de la médaillet Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Conférence de Nicolas Salagnac à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’art.

La première médaille française a été frappée à Lyon. Et c’est là que Nicolas Salagnac perpétue le métier de graveur médailleur. Il crée et réalise le haut de gamme en médailles et dérivés ; trophées ; gaufrage ; poinçons ; plaques commémoratives… Il dessine, sculpte et grave sur acier ou laiton pour élaborer des matrices (gravure main ; par réduction ; assistée par commande numérique). À l’heure où un monde dirigé par la finance voudrait consacrer l’hyperconsommation, et glorifier les nouvelles technologies pour promouvoir des oeuvres standardisées et banalisées, Nicolas Salagnac confirme dans ses créations que seul l’homme est capable, par des gestes habiles et précis, d’inscrire une intention dans la matière et de susciter des émotions, prolonger une sensibilité, une vision, un esprit, une âme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie mediatheque@mortagneauperche.com

