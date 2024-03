JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART CIRCUIT D’EXCEPTION OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VOLVESTRE Rieux-Volvestre, samedi 6 avril 2024.

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART CIRCUIT D’EXCEPTION OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VOLVESTRE Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Le Volvestre à la rencontre des artisans d’art.

Venez découvrir nos artistes et artisans dans leurs ateliers, de village en village.

Sillonnez les routes et partez à la rencontre de nos créateurs en Volvestre, Cœur de Garonne et Bassin Auterivain !

Qu’ils soient céramistes, sculpteurs, tapissiers, orfèvres, maroquiniers… Ils ont tous un point commun la passion de leur métier.

L’Office de tourisme intercommunal du Volvestre en collaboration avec les offices de tourisme Cœur de Garonne et Bassin Auterivain, vous a concocté cette année un circuit participants, alliant de fidèles artisans mais aussi des petits nouveaux.

Nos artisans ouvrent exceptionnellement leurs portes pour partager avec vous leurs œuvres et leur production, mais pas seulement. Ils vous laisseront entrer dans leur espace de création et leur univers… Lieu intime où naît le fruit de leur imagination donnant vie à des objets UNIQUES. Peut-être craquerez-vous pour l’un d’entre eux qui intégrera votre quotidien et vous rappellera ce moment de partage.

Créez vous-même votre parcours d’atelier en atelier, en fonction de vos goûts et de vos envies, et profitez-en pour vous laisser surprendre par nos villages de caractère au patrimoine et aux paysages préservés où nos créateurs ont choisi de déposer leurs outils. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VOLVESTRE 9 Rue de l’Evéché

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie officetourisme@cc-volvestre.fr

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART CIRCUIT D’EXCEPTION Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2024-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE