Journées Européennes des Métiers d’Art chez Sand’Cuir Artisanat Miramont-de-Guyenne, 2 avril 2022, Miramont-de-Guyenne.

2022-04-02 – 2022-04-03

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

Sandrine est sellier harnacheur. Dans son atelier/boutique qui a vu le jour en novembre dernier, elle crée des articles utilisés dans le cadre de la pratique des sports équestres , des pièces qui constituent le matériel pour l’attelage, ainsi que des articles de maroquinerie en pièces uniques, ou en petites séries. On lui confie également des réparations et la restauration d’objets anciens.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Sandrine vous parlera de son métier, une des facettes dans la palette des métiers du travail du cuir, dans lequel elle s’est engagée suite à une reconversion professionnelle. Venez découvrir les différents cuirs qu’elle utilise, ses outils et les différentes étapes de réalisation d’un article de briderie. Des démonstrations sont prévues.

Visite sur rendez-vous aux heures d’ouverture, 4 personnes max. en même temps.

+33 6 37 65 55 77

Miramont-de-Guyenne

