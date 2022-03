Journées européennes des Métiers D’art Cherbourg-en-Cotentin, 1 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Journées européennes des Métiers D’art Musée Thomas Henry, Le Quasar. Esplanade de la Laïcité Cherbourg Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-01 11:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 Musée Thomas Henry, Le Quasar. Esplanade de la Laïcité Cherbourg Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche

À l’occasion de la 16e édition des JEMA (Journées européennes des Métiers d’Art), dont le thème est « Nos mains à l’unisson », un rendez-vous avec 24 artisans d’art de la Manche est proposé au musée Thomas Henry du 1er au 3 avril.

Ils vous présenteront leur travail et savoir-faire à travers la présentation de pièces, des outils, des démonstrations ainsi que des conférences en salle Paul Eluard (réservation pour les conférences au 02 33 23 39 33).

L’entrée est gratuite.

Horaires du vendredi 1er avril : 10h-12h30 et 14h-18h

Horaires du samedi 2 et dimanche 3 avril : 11h-18h

Ces Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont un événement en faveur d’une meilleure connaissance du secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant et l’occasion pour les publics de rencontrer des professionnels qui souhaitent échanger et transmettre leur passion.

L’événement sur Cherbourg en Cotentin est organisé par l’Association Normandie Métiers d’Art, avec le concours de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Manche et la Ville de Cherbourg en Cotentin.

