2023-03-27 – 2023-04-02

Journées Européennes des Métiers d'Art
Chartres, Eure-et-Loir

Les Journées Européennes des Métiers d'Art proposent une immersion dans le secteur des métiers d'art, à travers une sélection de programmations de qualité et de personnalités engagées : portes ouvertes d'ateliers de professionnels et de centres de formation, manifestations originales…

