Journées Européennes des Métiers d’Art Charleville-Mézières, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Charleville-Mézières Ardennes

Partout en France et en Europe rencontrez les professionnels des métiers d'art au travers de portes ouvertes de leurs ateliers.Acteurs du patrimoine et de l'imperceptible évolution des courants esthétiques, les professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant magnifient et réinventent jour après jour des techniques ancestrales afin de les offrir au plus grand nombre.Ces professionnels, oeuvrant sous nos yeux, doivent être reconnus pour ce qu'ils sont inestimables, vivants, à portée de main.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-03-26 par Ardennes Tourisme